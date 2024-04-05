Milli güreşçiler Enes Başar ile Burhan Akbudak, Türkiye'ye olimpiyat kotası getirdi

Milli sporcular, Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nde başarılı performans sergiledi. Enes Başar, yarı finalde rakibi Annar Allakhiarov'u yenerek Türkiye'ye Paris 2024'te grekoromen stil 60 kiloda kota kazandırdı.

Benzer şekilde, Burhan Akbudak da Moldova'dan Alexandrin Gutu'yu mağlup ederek 77 kiloda Türkiye'ye kota kazandırdı. Ancak Selçuk Can ve Doğan Yılmaz bu elemelerde kota alamadı. Yarın kadınlar, Pazar günü ise serbest stil müsabakaları yapılacak.

Türkiye'nin bu iki kotayla birlikte Paris 2024'teki güreş branşındaki sporcu sayısı 8'e yükseldi.

Olimpiyatlar için son kota müsabakaları ise dünya elemeleri adıyla 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

'Yolun Sonu Paris Olsun'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'ye olimpiyat kotası kazandıran milli güreşçileri tebrik etti.

Bakan Bak, şu ifadelere yer verdi:

"Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan Avrupa Kalifikasyon Müsabakaları'nda, 60 kilo grekoromen stilde mindere çıkan sporcumuz Enes Başar ve 77 kiloda mindere çıkan sporcumuz Burhan Akbudak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanarak bizleri gururlandırdı. Milli güreşçilerimizi alınlarından öpüyor, tebrik ediyorum. Bakü'de mindere çıkacak bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Yolun sonu Paris olsun!"