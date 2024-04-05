Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye Süper Kupa çağrısı: Bir sefer daha oturup düşünmesi gerek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin Süper Kupa kararıyla ilgili, "Beklentimiz Fenerbahçe’nin A Takımıyla gelmesi. Cumhuriyetimizin 100. yılının kupası… Başka bir şekilde Türk futbol tarihine geçmesi doğru olmaz" dedi.

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Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye Süper Kupa çağrısı: Bir sefer daha oturup düşünmesi gerek

Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye Süper Kupa için çağrıda bulundu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan Pazar günü oynanacak.

Saat 21.30'da başlayacak olan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Sarı lacivertli yönetim, maça U19 takımıyla çıkma kararı almıştı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin kararı hakkında konuştu.

Özbek şunları söyledi:

"Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcuları bölge insanının izlemesi çok önemli. Takımım yarın gelecek. Umarım Fenerbahçe de gelir. Bazı şeyler duyuyorum ama pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe de bu bölge insanın maçı izlemesine olanak vermeli.

'HEPSİNİN BİR ANLAMI VAR'

Beklentimiz Fenerbahçe’nin A Takımıyla gelmesi. Cumhuriyetimizin 100. yılının kupası… Başka bir şekilde Türk futbol tarihine geçmesi doğru olmaz. Niye Urfa’da oynuyoruz. Gelirler niye depremzedelere verilecek? Hepsinin bir anlamı var. İnsanların bir sefer daha oturup düşünmesi gerek."

Kaynak: Gerçek Gündem

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