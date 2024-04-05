Galatasaray 2-0 kaybetti, play-off 3/4 etabına geldi!
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Halkbank ile karşılaştı. Karşılaşmayı kaybeden Galatasaray, play-off 3/4 etabında mücadele edecek.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 1/4 etabı ikinci maçında Halkbank ekibini konuk etti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-1 kaybetti. Böylece seriyi 2-0 üstün tamamlayan Halkbank, adını finale yazdıran ilk takım oldu.
GALATASARAY, PLAY-OFF 3/4 ETABINDA MÜCADELE EDECEK
Galatasaray ise, play-off 3/4 etabında mücadele edecek. Galatasaray, play-off 3/4 etabındaki rakibi Fenerbahçe Parolapara - Ziraat Bankkart eşleşmesinin kaybedeni olacak.
GALATASARAY-HALKBANK KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR
Karşılaşmanın ilk seti 25-23 Galatasaray üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci seti 15-25, üçüncü seti 23-25, dördüncü seti ise 19-25 kazanan Halkbank ekibi oldu.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nurper Özbar, Uğur Ateş
- Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Onur Günaydı,
Oğuzhan Karasu, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Selim Kalaycı, Çağatay
Durmaz, Mijailovic)
- Halkbank: Ngapeth, Doğukan Ulu, Nimir, Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a (Volkan Döne, İzzet Ünver, Emre Tayaz, Batuhan Duman)
Setler: 25-23, 15-25, 23-25, 19-25
Süre: 96 dakika (25, 21, 29, 21)
Kaynak: Gerçek Gündem