Galatasaray 2-0 kaybetti, play-off 3/4 etabına geldi!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Halkbank ile karşılaştı. Karşılaşmayı kaybeden Galatasaray, play-off 3/4 etabında mücadele edecek.

Son Güncelleme:
Galatasaray 2-0 kaybetti, play-off 3/4 etabına geldi!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 1/4 etabı ikinci maçında Halkbank ekibini konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-1 kaybetti. Böylece seriyi 2-0 üstün tamamlayan Halkbank, adını finale yazdıran ilk takım oldu.

GALATASARAY, PLAY-OFF 3/4 ETABINDA MÜCADELE EDECEK

Galatasaray ise, play-off 3/4 etabında mücadele edecek. Galatasaray, play-off 3/4 etabındaki rakibi Fenerbahçe Parolapara - Ziraat Bankkart eşleşmesinin kaybedeni olacak.

Galatasaray 2-0 kaybetti, play-off 3/4 etabına geldi! - Resim : 1

GALATASARAY-HALKBANK KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Karşılaşmanın ilk seti 25-23 Galatasaray üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci seti 15-25, üçüncü seti 23-25, dördüncü seti ise 19-25 kazanan Halkbank ekibi oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Uğur Ateş

- Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Onur Günaydı,
Oğuzhan Karasu, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Selim Kalaycı, Çağatay
Durmaz, Mijailovic)

- Halkbank: Ngapeth, Doğukan Ulu, Nimir, Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a (Volkan Döne, İzzet Ünver, Emre Tayaz, Batuhan Duman)

Setler: 25-23, 15-25, 23-25, 19-25
Süre: 96 dakika (25, 21, 29, 21)

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
Formula 1'de sıradaki durak Japonya Formula 1'de sıradaki durak Japonya
Apar topar kadroya veda etti; NOW TV'de beklenmedik veda Apar topar kadroya veda etti; NOW TV'de beklenmedik veda
Van halkı onu yüzde 55 oyla seçmişti: Abdullah Zeydan, mazbatasına kavuştu Abdullah Zeydan, mazbatasına kavuştu
Fenerbahçe, adını finale yazdırdı! Fenerbahçe, adını finale yazdırdı
Star TV'nin fenomen dizisi final yapıyor; Dizinin asıl final nedeni de belli oldu Star TV'nin fenomen dizisi final yapıyor; Dizinin asıl final nedeni de belli oldu
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa eleştirisi: Tarihimize kara bir leke olarak geçecektir Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa eleştirisi
ÇOK OKUNANLAR
12 yıldır çalışıyordu: Deneyimli isim, Habertürk'e böyle veda etti 12 yıldır çalışıyordu: Deneyimli isim, Habertürk'e böyle veda etti
Çocuk katili çıktı! 'Dadı Meryem' hapisten çıktıktan sonra cinsiyet değiştirmiş 'Dadı Meryem' hapisten çıktıktan sonra cinsiyet değiştirmiş
Kulis: İBB Başkanlığı için 3 isim geçiyor Kulis: İBB Başkanlığı için 3 isim geçiyor
Patronlardan duyulmamış dolar kuru talebi: Ciddi kaygılar taşıyoruz! Patronlardan duyulmamış dolar kuru talebi
CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu CHP Kayseri İl Başkanının avukat oğlu ofisinde ölü bulundu