Formula 1'de sıradaki durak Japonya

F1'de yarayış heyecanı bu hafta sonu yapılacak Japonya Grand Prix'siyle devam edecek.

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Formula 1'de sıradaki durak Japonya

Formula 1’de sezon Japonya yarışı ile sürecek. Japonya Grand Prix'si, 5 bin 807 metre uzunluğundaki Suzuka Uluslararası Yarış Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 09.00'da, yarış ise 24 Mart Pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak.

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen aldı. Bu pistteki en hızlı turu ise 2019 yılında 1:30.983 derecesiyle Büyük Britanyalı sürücü Lewis Hamilton gerçekleştirdi.
Sezonun ilk iki yarışını Max Verstappen kazanırken, üçüncü yarışı ise Ferrari'den Carlos Sainz ilk sırada tamamladı.

Japonya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5’i şöyle:

Pilotlar
1 - Max Verstappen (Hollanda): 51 puan
2 - Charles Leclerc (Monako): 47 puan
3 - Sergio Perez (Meksika): 46 puan
4 - Carlos Sainz (İspanya): 40 puan
5 - Oscar Piastri (Avustralya): 28 puan

Takımlar
1 - Red Bull: 97 puan
2 - Ferrari: 93 puan
3 - McLaren: 55 puan
4 - Mercedes: 26 puan
5 - Aston Martin: 25 puan

Kaynak: İHA

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Formula 1 Japonya
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