Tutuklu Trabzonspor taraftarları serbest bırakıldı

Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından tutuklanan taraftarların tahliye edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ertürk, yazılı açıklamasında, adaletin geç de olsa yerini bulduğunu belirterek, tutuklu taraftarların özgürlüklerine kavuşmasının önemli bir adım olduğunu vurguladı.

'Sürecin Her Anının Takipçisi Olacağız'

Taraftarlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Ertürk, "Kanun önünde eşitlik ilkeleri gereği sürecin her anının takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla bırakılmıştı.

Tutuklu taraftarlardan Mahmut Halil K. sağlık durumu nedeniyle 26 Mart'ta, Hasan Ç. ve Kadir O. 3 Nisan'da, Oğuzhan B. ve Engin T. ise bugün Trabzon 5. Asliye Ceza Hakimliğince serbest bırakılmıştı.