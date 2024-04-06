KAP'a resmen bildirildi: THY bir şirket daha kuruyor!

THY, yeni bir şirket kuracağını KAP'a bildirdi. Açıklamaya göre, kurulacak olan yeni şirket spor alanında faaliyet gösterecek.

Son Güncelleme:
KAP'a resmen bildirildi: THY bir şirket daha kuruyor!

Türk Hava Yolları (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yaparak, spor kulübü faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yönetmek amacıyla yeni bir şirket kuracağını bildirdi.

THY’den KAP’a yapılan açıklamada, kurulacak olan yeni şirketin İstanbul sınırları içinde, "THY Spor A.Ş." adıyla ya da belirlenecek başka bir ticari unvan altında faaliyet göstereceği duyuruldu.

Açıklamada şirketin sermayesinin ise 1.000.000 TL olduğu belirtilirken anonim şirket statüsünde olacağı belirtildi.

THY’nin yeni şirketiyle, spor alanlarında daha da genişleyeceği öngörülüyor.

Etiketler
Türk Hava Yolları (THY) THY Şirket
Son Güncelleme:
Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un cezasını indirdi Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un cezasını indirdi
Milli güreşçiler Enes Başar ile Burhan Akbudak, Türkiye'ye olimpiyat kotası getirdi Milli güreşçiler Enes Başar ile Burhan Akbudak, Türkiye'ye olimpiyat kotası getirdi
NOW TV'den üzücü haber; Sevilen dizisinin ara vereceği tarih belli oldu NOW TV'den üzücü haber; Sevilen dizisinin ara vereceği tarih belli oldu
Çiçeklerin dibine yarım bardak dökünce bakın ne işe yarıyor? Hep israf ediyorduk Çiçeklerin dibine yarım bardak dökünce bakın ne işe yarıyor? Hep israf ediyorduk
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı perde arkasını açıkladı: Memur ve emekli maaşı neden bayram öncesi ödenmedi? Memur ve emekli maaşı neden bayram öncesi ödenmedi?
Sigaraya önce zam sonra indirim: Fiyatlara yansıdı! Sigaraya önce zam sonra indirim!
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru daha da düşecek mi? Dolar kuru daha da düşecek mi?
Kredi kartı sahiplerine kötü haber Kredi kartı sahiplerine kötü haber
İmamoğlu'na tehdit: "Dişe diş, kana kan, ben ya da başka birisi onu yaşatmaz" "Dişe diş, kana kan, ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"