KAP'a resmen bildirildi: THY bir şirket daha kuruyor!

Türk Hava Yolları (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yaparak, spor kulübü faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yönetmek amacıyla yeni bir şirket kuracağını bildirdi.

THY’den KAP’a yapılan açıklamada, kurulacak olan yeni şirketin İstanbul sınırları içinde, "THY Spor A.Ş." adıyla ya da belirlenecek başka bir ticari unvan altında faaliyet göstereceği duyuruldu.

Açıklamada şirketin sermayesinin ise 1.000.000 TL olduğu belirtilirken anonim şirket statüsünde olacağı belirtildi.

THY’nin yeni şirketiyle, spor alanlarında daha da genişleyeceği öngörülüyor.