Valilikten derbi kararı: Galatasaray taraftarı Kadıköy'e gidebilecek mi?
Valilik, Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 2079 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verildiğini açıkladı. Kadıköy'e gidecek Galatasaray taraftarı, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’na toplu olarak giriş yapabilecek.
İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada, Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili deplasmana gidecek taraftarlar hakkında alınan kararı duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İl Spor Güvenlik Kurulu, Pazar Günü saat 19.00’da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray maçına 2079 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir.
Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’na toplu olarak giriş yapabilecektir."
Son Güncelleme: