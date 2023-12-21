Valilikten derbi kararı: Galatasaray taraftarı Kadıköy'e gidebilecek mi?

Valilik, Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 2079 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verildiğini açıkladı. Kadıköy'e gidecek Galatasaray taraftarı, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’na toplu olarak giriş yapabilecek.

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Valilikten derbi kararı: Galatasaray taraftarı Kadıköy'e gidebilecek mi?

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada, Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili deplasmana gidecek taraftarlar hakkında alınan kararı duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İl Spor Güvenlik Kurulu, Pazar Günü saat 19.00’da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray maçına 2079 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir.

Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’na toplu olarak giriş yapabilecektir."

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Süper Lig derbiler Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Galatasaray Fenerbahçe İstanbul Valiliği
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