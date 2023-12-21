Manchester City ile Fluminense FIFA Kulüpler Dünya Kupası için karşı karşıya

Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile Copa Libertadores şampiyonu Fluminense karşı karşıya gelecek. Turnuvaya yarı final etabından başlayan Brezilya ekibi, Afrika Futbol Konferasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al Ahly’i 2-0 mağlup etti.

İngiliz ekibi ise yarı finalde Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu Urawa Red Diamonds’u 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Zorlu mücadele yarın TSİ 21.00’de başlayacak. Üçüncülük müsabakası ise Urawa Red Diamonds ile Al Ahly takımı arasında yarın TSİ 17.30’da oynanacak.

İngiltere Premier Lig’de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan daha sonra FA Cup’ı müzesine götüren Manchester City, 10 Haziran’da İstanbul’da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter’i saf dışı bıraktı ve tarihinde ilk kez Avrupa’nın en büyüğü oldu. Yeni sezon öncesi de UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla ile UEFA Süper Kupa’da karşılaşan Maviler, rakibini penaltı atışlarında mağlup ederek 2023 yılında 4. kupasını elde etti. Teknik Direktör Pep Guardiola yönetimindeki City, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde de sahadan zaferle ayrılırsa bu yılı 5 kupayla kapatacak. İspanyol teknik adam, Barcelona ve Bayern Münih’in başında bu kupayı 3 kez kazanma başarısı gösterdi.

FLUMINENSE TARİH YAZMAK İSTİYOR

2023 Copa Libertadores finalinde Arjantin ekibi Boca Juniors’u 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Fluminense, Kulüpler Dünya Kupası’nı da kazanarak tarih yazmak istiyor. Kadrosunda Marcelo, Felipe Melo ve Ganso gibi önemli isimler yer alan bordo-yeşilliler, aralık ayının ilk haftasında sona eren Brezilya Serie A’yı 56 puanla 7. sırada tamamladı.

Kıtalararası Kupa ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın birleştirilerek 2005 yılından itibaren FIFA Kulüpler Dünya Kupası adı altında oynanan turnuvada Real Madrid, 5 kez şampiyonluğa ulaştı. Eflatun-beyazlılar, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2023’te kupanın sahibi oldu. Son 10 yılda üst üste Avrupa takımlarının kazandığı turnuvada, Barcelona 3 ve Bayern Münih de 2 kez kupayı müzesine götürdü.

Kaynak: AA