Lider Eyüpspor İzmir'de fena yıkıldı

Son haftaların başarılı 11'i ile sahaya çıkan Göztepe'nin ilk yarıda Mamah ve Bilal'e kaydettiği gollerine konuk ekip Ahmet Kutucu ile cevap verince Göztepe tünele 2-1 önde girdi. 26. dakikada sakatlanan Bilal'in yerine Kubilay girdikten sonra Eyüpspor oyunda denge kursa da neticeye gidemedi. İlk 20 dakikada Göztepe Bilal ile üç, Mamah ile de bir mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.

İkinci yarıda Göztepe 56'da Yalçın'ın VAR onayı ile gelen penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Yalçın'ın yerine oyuna dahil olan Ahmet Ildiz 70'te ceza alanı dışından plase ile farkı üçe çıkardı. 88'de ise 5 dakika önce oyuna giren son haftaların başarılı ismi Traore'nin düşürülmesi ile Göztepe'nin kazandığı İkinci penaltıyı da Ahmet Ildız gole çevirdi ve fark dörde çıktı.



Lider Eyüpspor bu sonuçla üçüncü yenilgisini alırken 39 puanda kaldı. Göztepe ise puanını 32'ye çıkardı ve dün evinde Bodrumspor ile berabere kalan ikinci Kocaelispor ile arasındaki puan farkını bire indirdi.