Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla, Berlin'de karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla karşılaşacak.

Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.15'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 15 maçta 8 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 8. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı maçların sadece 3'ünü kazanıp, 12'sinde yenilen ALBA Berlin ise 17. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin maçından sonra THY Avrupa Ligi'nde 28 Aralık Perşembe günü bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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