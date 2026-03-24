VakıfBank AXA Sigorta Kupa Voley Yarı Finalinde Galatasaray'ı Rahat Geçti, Adını Finale Yazdırdı

VakıfBank, AXA Sigorta Kupa Voley yarı finalinde karşılaştığı Galatasaray Daikin’i 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sarı-siyahlılarda; Marina Markova 17, Tijana Boskovic 15, Zehra Güneş 10 sayı ile çift haneli sayılarla oynadı. VakıfBank, 25 Mart saat 19.00’da oynanacak finalde Fenerbahçe Medicana – Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İlk sete 6-2 ile başlayan VakıfBank, skor üstünlüğünü setin sonuna kadar sürdürdü. Bu bölümde 5 blokla oynayan sarı-siyahlılar, Marina Markova’nın 8 sayı ürettiği seti 27 dakikada 25-19 ile hanesine yazdırarak karşılaşmada öne geçti.

İkinci sette 19-18’in ardından Derya Cebecioğlu’nun servis turunda 4-0’lık seri bulan VakıfBank, 6 oyuncusunun direkt skor katkısı verdiği seti de 25-20 ile kazanarak durumu 2-0’a getirdi. 3

'üncü ve son seti de rahat bir oyunla 25-16 ile alan VakıfBank, maçı 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK'

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, maçın ardından şöyle konuştu:

“Bence bugün üzerimize düşeni yaptık. Oyuncularımız Galatasaray karşısında yine mükemmel bir iş çıkardılar; çok ama çok iyi odaklandılar. Bu yüzden takımımla gerçekten gurur duyuyorum. Maça yaklaşım biçimimizden dolayı gurur doluyum. Bu beklediğimiz bir sonuçtu ve yarın karşımızda çok güçlü bir takım bekliyoruz. Tamamen farklı bir karşılaşma olacak ve bugün biraz enerji tasarrufu yapmış olmamız iyi oldu.”

Kaynak: DHA

