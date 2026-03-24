Fenerbahçe'den Çok Sert Bildiri: İlgili Kişi ve Hesaplar İçin Harekete Geçildi

Fenerbahçe resmi internet sitesinden sert bir dille açıklama yayınladı. Açıklamada son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden kulübü hedef alan paylaşımlara dair gerekli hukuki adımların atıldığını belirtildi.

Sarı Lacivertli kulüp tarafından sert bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, özellikle sosyal medyada kulübü hedef alan iddialarla ilgili hukuksal başvuruların yapıldığı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Son dönemde sosyal medya platformları üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulan asılsız iddiaları, çarpıtılmış bilgileri ve organize manipülasyon girişimlerini dikkatle takip etmekteyiz.

Adeta tek elden hazırlanarak organize şekilde gündeme sokulan yalan yanlış suçlamalar ve iftiralarla ilgili hukuki süreçler başlatılmış; ilgili kişi ve hesaplar nezdinde suç duyurularında bulunulmaya başlanmıştır.

Kulübümüze zarar veren bu kişilerle ilgili süreç kararlılıkla sürdürülecektir.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu olarak; sportif anlamda alınan kararların ve atılan adımların yoruma açık olduğunun, yeri geldiğinde eleştirilebileceğinin bilincindeyiz.

Üyelerimizden ve taraftarlarımızdan gelen, samimiyetle paylaşılan her yorum ve eleştiri, bizim için olmazsa olmaz nitelikte ve değerdedir.

Bu doğrultuda, kendi değerlendirmelerimizi ve özeleştirimizi de her zaman yapıyoruz.

Futbol Takımımız nezdinde son dönemde üst üste gelen saha sonuçlarının yarattığı duyguyu camiamızla birlikte en güçlü şekilde hissediyor ve anlıyoruz.

Bunun sorumluluğunu da omuzlarımızda taşıyoruz.

Konuşulması gereken her konunun doğru zeminde ve açık şekilde ele alınmasından hiçbir zaman kaçınmayız.

Ancak tek merkezden çıkan, yalan yanlış manipülatif içeriklerin, kimliği belirsiz sahte hesaplar üzerinden gündeme getirildiği, aynı içeriklerin koordineli şekilde bazı kişilerce çeşitli yayın organları üzerinden kamuoyuna aktarıldığı bu ortamın, Fenerbahçemiz için ne denli sağlıksız, ne kadar zarar veren bir atmosfer yarattığı açıktır.

Değerli kongre üyelerimizin ve taraftarlarımızın, kaynağı ve dayanağı olmayan bu iddia, iftira ve manipülasyonlara karşı her zamankinden daha dikkatli ve sağduyulu olacağına inanıyoruz.

Sosyal medya üzerinden hayata geçirilmeye çalışılan yalan, yanlış ve iftiralarla gündemi yönlendirmeye, camiamızı etkilemeye yönelik hiçbir girişimin Fenerbahçe’de karşılığı yoktur; bu yöntemlerin sonuç doğurmayacağı açıktır.

Fenerbahçe’nin gündemi, farklı mecralarda oluşturulmaya çalışılan algılarla değil; kulübümüzün gerçekleri ve camiamızın iradesiyle belirlenir.

Kulübümüzün gündemine ilişkin tüm başlıklar, nisan ayında yapılacak Yüksek Divan Kurulu Toplantımızda kapsamlı şekilde ele alınacaktır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

