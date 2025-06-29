Ümraniyespor'da Başkan Belli Oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da mevcut Başkan Ömür Aydın yeniden seçildi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Ümraniyespor'da Başkan Belli Oldu
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’da başkanlık seçimi heyecanı yaşandı. İstanbul ekibinde mevcut Başkan Ömür Aydın, bir kez daha başkan seçildi.

Ümraniyespor kulüp binasında yapılan seçimlerde, Aydın bir kez daha başkan seçilirken, yönetim ve denetim kurullarının yedek ve asil üyeleri de belli oldu.

Ümraniyespor yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri şöyle şekillendi.

Yönetim Kurulu (Asil):
1 - Ömür Aydın
2 - Rıdvan Erbaş
3 - Orhan Tolga Balarısı
4 - Kemal Önkol
5 - Fatih Çevik
6 - Oğuzhan Gündüz
7 - Doğan Coşkun
8 - Süleyman Emin Kaplan
9 - Şükrü Gökhan
10 - Gökhan İbrahimoğlu
11 - İlyas Çelik

Yönetim Kurulu (Yedek):
1 - İsmail Önalan
2 - Cem Sultan Yazıcı
3 - Serdar Zirekoğlu
4 - Avni Karal
5 - Talip Enes

Denetim Kurulu
Asil Üyeler
1 - Mucip Kopuz
2 - Ziya Keskin
3 - Emre Koç

Yedek Üyeler:
1 - Selahi Soydan
2 - Gürkan Selamcı
3 - Muharrem Altıntaş

"Kulüpten yapılan seçime ilişkin açıklamada, Kulübümüzün Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeni yönetim, denetim ve yedek kurullar belirlenmiştir. Başkanımız Ömür Aydın önderliğinde görev yapacak yeni yönetim kurulumuza başarılar diliyor, kulübümüz ve camiamız adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

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