McCollum Galatasaray'a Döndüğü İçin Heyecanlı

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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı ABD’li oyun kurucu Errick McCollum’u kadrosuna kattığını açıklamıştı.

ABD’li yıldız eski kulübü Galatasaray’a dönmesinin ardından sosyal medya hesabından hemen bir paylaşımda bulundu. McCollum, “Geri döndüm! Sanki hiç gitmemişim gibi! Beni özlediniz mi!?” ifadelerini kullanarak sarı-kırmızılı ekibe katılmasına yönelik heyecanını gözler önüne serdi.

McCollum paylaşımının tamamında “Galatasaray ile sözleşme imzaladığımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Profesyonel kariyerimde ilk kupamı kazandığım kulüp (2016), 10 yıl önce beni ilk kez Türkiye’ye getiren kulüp, ailemin ve benim bu güzel ülkeye aşık olduğumuz yer… İsminin, oyunumun ve imajımın Avrupa’da büyüdüğü organizasyon. Hâlâ kulaklarımda “MVP” tezahüratlarınızı duyabiliyorum… Her şeyin tam bir döngüyle yeniden buluşması inanılmaz. Cim Bom Bom!” ifadelerini kullandı.

McCollum, geçen sezonun ortasında Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe Beko’ya katılmış ve transfer eleştirilerin odağına oturmuştu. Ancak, McCollum gösterdiği performansla bu eleştirilerin ne kadar haksız olduğunu göstermişti.

McCollum, Fenerbahçe Beko’nun Türkiye Kupası, EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonluklarında büyük katkı koymuş ve bu başarılara adını altın harflerle yazdırmıştı.