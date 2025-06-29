Eski Fenerli Karagümrük'ün Yolunu Tuttu

1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük, geçmişte Fenerbahçe'nin de formasını giymiş olan Tiago Çukur'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Son Güncelleme:
Eski Fenerli Karagümrük'ün Yolunu Tuttu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sezonun sona ermesinin ardından kulüpler kadro yapılandırma çalışmalarını sürdürürken, 1. Lig ekipleri de kollarını sıvadı.

1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük, eski Fenerbahçeli futbolcuyu resmen kadrosuna kattığını açıkladı. 22 yaşındaki Tiago Çukur’un kendisini kırmızılı-siyahlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Fatih Karagümrük, söz konusu transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Açıklamada "2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımımız, Tiago Çukur ile 3 yıllık anlaşma sağladı” ifadelerine yer verildi.

Tiago Çukur, Fenerbahçe ve Ümraniyespor gibi ekiplerin de formasını terletmişti. Tiago, geçen sezon Hollanda ekiplerinden Roda’nın formasını giymiş ve 32 maçta 6 gol kaydetme başarısı göstermişti.

Etiketler
Karagümrük transfer
Son Güncelleme:
McCollum Galatasaray'a Döndüğü İçin Heyecanlı McCollum Galatasaray'a Döndüğü İçin Heyecanlı
Galatasaray'dan Sansasyonel Transfer! Dünya Yıldızı Pat Diye İmzayı Attı Galatasaray'dan Sansasyonel Transfer
Ne Yağlandırıyor Ne Matlaştırıyor Ne Kir Tutuyor: Şampuana 3 Damla Eklemek Yetiyor! 7 Gün Sürüyor Ne Yağlandırıyor Ne Matlaştırıyor Ne Kir Tutuyor: Şampuana 3 Damla Eklemek Yetiyor! 7 Gün Sürüyor
Plajlarda Yasak Resmen Başladı! Bunu Yapan Yandı Cezası Büyük Plajlarda Yasak Resmen Başladı! Bunu Yapan Yandı Cezası Büyük
ÇOK OKUNANLAR
Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat
250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor 250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor
Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı
Türkiye'de En Çok Tutulan Modellerdi! Otomotiv Devinde Hava Yastığı Alarmı! On Binlerce Aracını Geri Çağırıyor Türkiye'de En Çok Tutulan Modellerdi! Otomotiv Devinde Hava Yastığı Alarmı!
Araç Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış! Sadece 2 Gün Kaldı: 140 Bin Lira Ceza Kesilecek Araç Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış! Sadece 2 Gün Kaldı: 140 Bin Lira Ceza Kesilecek