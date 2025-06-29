Eski Fenerli Karagümrük'ün Yolunu Tuttu

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Sezonun sona ermesinin ardından kulüpler kadro yapılandırma çalışmalarını sürdürürken, 1. Lig ekipleri de kollarını sıvadı.

1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük, eski Fenerbahçeli futbolcuyu resmen kadrosuna kattığını açıkladı. 22 yaşındaki Tiago Çukur’un kendisini kırmızılı-siyahlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Fatih Karagümrük, söz konusu transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Açıklamada "2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımımız, Tiago Çukur ile 3 yıllık anlaşma sağladı” ifadelerine yer verildi.

Tiago Çukur, Fenerbahçe ve Ümraniyespor gibi ekiplerin de formasını terletmişti. Tiago, geçen sezon Hollanda ekiplerinden Roda’nın formasını giymiş ve 32 maçta 6 gol kaydetme başarısı göstermişti.