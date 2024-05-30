Ümit Milliler İskoçya'ya hazırlanıyor: Erencan Yardımcı sakatlık sebebiyle kadrodan çıktı

Ümit Milli Futbol Takımı, 3 Haziran Pazartesi günü İskoçya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

Ümit Milliler İskoçya'ya hazırlanıyor: Erencan Yardımcı sakatlık sebebiyle kadrodan çıktı

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 3 Haziran Pazartesi günü İskoçya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Levent Sürme yönetimindeki ilk antrenmana tüm oyuncular katıldı. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren antrenmanda, ısınma ve pas çalışmaları ile taktik çalışmalar yer aldı.

Erencan Yardımcı sakatlık sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

Ay-yıldızlılar, İstanbul'da İskoçya ile yapacağı müsabakanın ardından İtalya'ya gidecek ve çalışmalarını 5-11 Haziran tarihlerinde A Milli Takımı ile beraber sürdürecek. A Milli Takım ile Ümit Milli Takım, İtalya'da ve Polonya'da iki antrenman maçı yapacak.

Kaynak: AA

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