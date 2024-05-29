Kalamış'ta Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları arasında kavga: Yangın çıktı
Fenerbahçe ve Galatasaray tesislerinin bulunduğu İstanbul Kalamış'ta iki kulübün taraftarları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olaylarda Galatasaray tesislerine atılan meşale nedeniyle yangın çıkarken, itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın tesislerinin bulunduğu Kalamış’ta iki kulüp taraftarları arasında kavga çıktı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kongre üyeleri ile buluşması esnasında şampiyonluk kutlamaları sebebiyle kulübün Kalamış’taki tesislerinde bulunan Galatasaraylı taraftarların karşılıklı atışmayla başlayan tartışması kavgaya dönüştü.
YANGIN ÇIKTI
Fenerbahçeli taraftarların Galatasaray tesislerine doğru gitmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray tesislerinde bulunan Galatasaray logosunu söküp, Fenerbahçe tesislerine getirdi. Daha sonra Galatasaray tesislerine atılan meşaleler sebebiyle tesislerde yangın çıktı ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.
Fenerbahçeli bazı kongre üyeleri de yaşanan kavgayı güçlükle ayırdı.
🚨 Fenerbahçe kongre üyeleri, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması yaptığı 'Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri'ne geldi! pic.twitter.com/ifXrHseHFN— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) May 29, 2024