TFF 2. Lig'e yükselen Çimentaş Elazığspor'dan coşkulu kutlama

TFF 2. Lig'e yükselen Çimentaş Elazığspor, bu zaferi Elazığ Atatürk Stadı'nda taraftarlarıyla birlikte coşkuyla kutladı.

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TFF 2. Lig'e yükselen Çimentaş Elazığspor'dan coşkulu kutlama

TFF 3. Lig play-off finalinde 52 Orduspor FK'yi 3-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselen Çimentaş Elazığspor, Elazığ Atatürk Stadı'nda düzenlenen coşkulu bir törenle şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Bordo-beyazlı taraftarların yoğun katılımıyla gerçekleşen kutlama programı, folklor ekibinin gösterisiyle başladı.

Yapılan anonslarla tek tek sahaya gelerek taraftarı selamlayan kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular kurulan platformda yerini aldı.

TFF 2. Lig'e yükselen Çimentaş Elazığspor'dan coşkulu kutlama - Resim : 1

Bordo-beyazlı bazı futbolcular, aileleriyle birlikte sahaya ellerinde ve omuzlarında taşıdıkları Filistin bayraklarıyla çıktı.

Tüm ekip platformda yer aldıktan sonra şampiyonluk kupasını havaya kaldıran futbolcular, yaşadıkları sevinci taraftarlarla paylaştı.

Bu esnada sahaya giren taraftarlar platformun çevresinde toplanarak, takımlarına tezahüratlarda bulundu, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

TFF 2. Lig'e yükselen Çimentaş Elazığspor'dan coşkulu kutlama - Resim : 2

Kutlama programında sahne alan Dj Aslan Kar, çalınan şarkılarla taraftarları coşturdu.

Dj Kar'ın İsrail'in saldırılarda bulunduğu Filistin'e destek için "Filistin yalnız değildir" sloganına, taraftarlar her defasında cep telefonlarının flaşlarını açıp kapatarak karşılık verdi.

Kaynak: AA

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