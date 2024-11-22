UEFA’dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na Ziyaret! A Milli Takım Forması Hediye Etti

UEFA’nın iki önemli ismi, UEFA Kıdemli Hakem Gelişim Müdürü Miguel Solis Vazguez ve UEFA Hakem Konvansiyonu Türkiye Sorumlusu Leonid Kaloshin, TFF Riva tesislerinde 20 Kasım-22 Kasım 2024 tarihleri arasında, önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye’deki hakemlik gelişimini değerlendirmek üzerine yapılan görüşmelerin sonuncusu ise TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na gerçekleştirildi. Vazguez ve Kaloshin Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi. Başkan Hacıosmanoğlu, misafirlerine üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu birer A Millî Takım forması hediye etti.

Kaynak: AA