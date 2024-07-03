UEFA'dan Merih Demiral Hakkında 'Bozkurt' Soruşturması

Euro 2024 son 16 turunda Almanya'nın Leipzig kentinde Avusturya ile kozlarını paylaşan A Milli Takım, Merih Demiral'in golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA, Avusturya maçında attığı golden sonra 'Bozkurt' işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Leipzig’de oynadığı Avusturya’yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale kaldı.

Müsabakada millilerin iki golünü de kaydeden savunma oyuncusu Merih Demiral'ın gol sevinci sosyal medyada gündem oldu.

Milli futbolcu Merih Demiral, 'bozkurt işaretli' gol sevincine yönelik eleştirilere, 'Türk olmaktan gurur duyuyorum, o yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Herhangi bir mesaj yok' yanıtını verdi