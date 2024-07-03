EURO 2024'te Ferdi Kadıoğlu Fırtınası! Bir İlki Başardı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024’ün son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederken çeyrek finalde Hollanda’nın rakibi oldu. Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, performansıyla adeta büyüledi.

Avusturya maçına da damgasını vuran Ferdi Kadıoğlu, turnuva boyunca gösterdiği performansla dikkatleri üzerine topladı ve bir ilki de başardı. OPTA verilerine göre EURO 2024'te 5+ şut pası veren (11), top kapan (10), pas arası yapan (7), ikili mücadele kazanan (28) ve çalım atan (5) tek futbolcu Ferdi Kadıoğlu oldu.

Ferdi Kadıoğlu, turnuvada 4 maçta 360 dakika sahada kaldı.