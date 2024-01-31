Şampiyonlar Ligi'nde grupların en iyi golü Kerem Aktürkoğlu'ndan

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Kerem Aktürkoğlu'nun golü, "grup aşamasının en iyi golü" seçildi.

Şampiyonlar Ligi'nde grupların en iyi golü Kerem Aktürkoğlu'ndan

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a Manchester United karşısında 3-3 beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu'nun golü, "grup aşamasının en iyi golü" seçildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, A Grubu'nun 5. haftasında oynanan maçta Manchester United ağlarını sarsan Kerem, aday olan 10 isim arasında ilk sırada yer aldı.

Galatasaray'ın ilk hafta Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı maçta sarı-kırmızılıların ikinci golünü kaydeden Tete ise oylamada ikinci oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 5 puanla 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etme hakkı kazanmıştı.

Kaynak: AA

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