UEFA masaya yatıracak: Sahibi aynı olan takımların Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi tehlikede

UEFA, sahibi aynı olan takımların, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesini masaya yatıracak.

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UEFA masaya yatıracak: Sahibi aynı olan takımların Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi tehlikede

UEFA, sahibi aynı takımların Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesini masaya yatırıyor.

Eski İngiliz futbolcu Gary Neville'in YouTube'deki The Overlap kanalına röportaj veren UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, sahibi aynı olan kulüplerin aynı turnuvada oynamasını yasaklayan mevcut kuralı korumanın ya da kaldırmanın üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Başka bir kulüp satın almak isteyen beş ya da altı kulüp sahibinin bulunduğu bilgisini veren Ceferin, "Sadece Manchester United'ı düşünmüyoruz. Kural ya aynı kalacak ya da izin vereceğiz. Henüz emin değilim. Çoklu kulüp sahipliğine yönelik yatırımlara 'Hayır' dememeliyiz, ancak bu durumda ne tür kurallar koyacağımızı görmeliyiz. Çünkü kurallar katı olmalı." diye konuştu.

ABD'li Glazer ailesinin Manchester United'ı satmaya karar vermesinin ardından kulübü satın almak için verilen iki önemli teklif, Fransa'nın en üst ligindeki takımlarla ilişkileri olan sahiplerden geldi.

Manchester United'ı almak için Katarlı Şeyh Jassim bin Hamad Al Thani ve İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe girişimde bulunmuştu.

Fransız ekiplerinden Nice, Ratcliffe'ın Ineos grubuna, Paris Saint-Germain de Katar Varlık Fonuna ait.

Kaynak: AA

Etiketler
UEFA - Şampiyonlar Ligi
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