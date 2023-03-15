FIFA 2025-2030 yılları arasında oynanacak milli maç takvimini açıkladı

FIFA, 2025 ile 2030 yılları arasında oynanacak uluslararası maçların takvimini açıkladı.

FIFA 2025-2030 yılları arasında oynanacak milli maç takvimini açıkladı

FIFA, erkek futbolunda 2025 ile 2030 yılları arasında oynanacak uluslararası maçların takvimini açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2025-2030 yıllarındaki milli takım karşılaşmaları, mart, haziran, eylül-ekim ve kasım aylarında 9'ar günlük sürede iki maç haftası olarak oynanacak.

2025'te 9'ar günlük iki periyotta ikişer maç haftası üzerinden oynanacak eylül-ekim müsabakaları, 2026'dan itibaren ise 16 gün içinde 4 maç haftası olarak takvimde yer alacak.

Turnuva tarihinde ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da yapılacak. Söz konusu sezonda kulüp maçları, 24 Mayıs 2026'da tamamlanacak. Bu süre, FIFA onayıyla 30 Mayıs 2026'ya kadar uzatılabilecek.

Öte yandan FIFA, 2025'ten itibaren 4 yılda bir 32 takımın katılımıyla düzenleyeceği FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın dışında her yıl bir başka kulüp organizasyonu daha gerçekleştirecek. Söz konusu kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım ile diğer konfederasyon şampiyonları arasında oynanacak play-off'ların galibinin tarafsız sahada karşılaşacağı final maçıyla sahibini bulacak. Turnuva formatıyla ilgili detaylı bilgilendirme, daha sonra yapılacak.

Kaynak: AA

Şikayet alan Kızılcık Şerbeti dizisinde üzücü gelişme.. Artık yer almayacak Şikayet alan Kızılcık Şerbeti dizisinde üzücü gelişme.. Artık yer almayacak
Pastaneler saklıyordu.. Poğaçanın bayatlamasını önleyen tüyo Pastaneler saklıyordu.. Poğaçanın bayatlamasını önleyen tüyo
Emre Belözoğlu'nun sözleri Fatih Altaylı'yı kızdırdı: ‘Kadına bunun üzerinden hakaret edemezsin' Emre Belözoğlu'nun sözleri Fatih Altaylı'yı kızdırdı: ‘Kadına bunun üzerinden hakaret edemezsin'
Fenerbahçe’ye Sevilla maçı öncesi kötü haber Fenerbahçe’ye Sevilla maçı öncesi kötü haber
ÇOK OKUNANLAR
Liste ortaya çıktı: İşte Yargıtay'ın hakaret olarak kabul etmediği kelimeler Liste ortaya çıktı: İşte Yargıtay'ın hakaret olarak kabul etmediği kelimeler
Son ankette partilerin oy oranları dikkat çekti: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! Son ankette partilerin oy oranları dikkat çekti: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
Ertuğrul Özkök, son anketi şaşkınlıkla paylaştı: 'Anket 10 puan yanılsa da size bir şey demiyor mu?' Ertuğrul Özkök, son anketi şaşkınlıkla paylaştı: 'Anket 10 puan yanılsa da size bir şey demiyor mu?'
Akbank Mart ayı promosyonlarını güncelledi: İşte emeklinin beklediği rakam Akbank Mart ayı promosyonlarını güncelledi: İşte emeklinin beklediği rakam
Diziden ayrılması olay olmuştu: Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak ateş püskürdü Diziden ayrılması olay olmuştu: Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak ateş püskürdü