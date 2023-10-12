UEFA, Kosova-İsrail maçını erteledi

EURO 2024 Elemeleri I Grubu'nda 15 Ekim Pazar günü oynanması planlanan Kosova-İsrail müsabakasının ertelendiği açıklandı.

İsrailli yetkililerin, milli takımların yurt dışına çıkmasına izin vermemesi nedeniyle UEFA tarafından alınan kararda, "Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı ise daha sonra duyurulacak" denildi.

Bunun yanında UEFA, İsrail'deki güvenlik sorunu sebebiyle birkaç hafta içinde ülkede oynanması planlanan tüm mücadeleleri askıya almıştı.