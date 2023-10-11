Beşiktaş erteleme iddialarını yalanladı: Kartal aralık başında Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidiyor

Beşiktaş, basında çıkan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un ertelendiği haberlerini yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada, genel kurulun en geç 2023 Aralık başında yapılacağı bildirildi.

Son Güncelleme:
Beşiktaş erteleme iddialarını yalanladı: Kartal aralık başında Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidiyor

Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın ertelendiği iddialarını yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve 2023 Aralık ayında Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un yapılacağı bildirildi.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

"Yazılı, görsel ve dijital medyada Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır.

6 Ekim 2023 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz üzere; Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı en geç aralık ayı başında gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2024 yılının mayıs ayında yapılacağı yönünde medyada yer alan haberlere itibar edilmemesini; Kongre Üyelerimizden, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica eder;

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı tarihin belirlenmesi hususunda Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiğini belirtiriz."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Beşiktaş Seçim
Son Güncelleme:
Beşiktaş Burak Yılmaz kararını verdi Beşiktaş Burak Yılmaz kararını verdi
Kaan Urgancıoğlu bölüm başına aldığı ücret sızdı! Kanal D'de oynuyor... Kaan Urgancıoğlu bölüm başına aldığı ücret sızdı! Kanal D'de oynuyor...
Nohudu böyle pişirin yiyen herkes sırrını soracak! 55 yıllık aşçıdan tüyo Nohudu böyle pişirin yiyen herkes sırrını soracak! 55 yıllık aşçıdan tüyo
Dursun Özbek'ten sert açıklama: Asla affetmem Dursun Özbek'ten sert açıklama: Asla affetmem
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'nın bu kararı borsayı çökertecek: Ekonomist Muratoğlu tarih verdi! Merkez Bankası'nın bu kararı borsayı çökertecek: Ekonomist Muratoğlu tarih verdi!
IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih
Bizzat Bakan Işıkhan açıkladı: Memur ve emekli zammıyla ilgili kez kez net oran verildi Memur ve emekli zammıyla ilgili kez kez net oran verildi
Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor! Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor!
İslam Memiş, kiracılara müjdeyi verdi: Kiralık sosyal konutlar geliyor İslam Memiş, kiracılara müjdeyi verdi: Kiralık sosyal konutlar geliyor