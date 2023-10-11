Beşiktaş erteleme iddialarını yalanladı: Kartal aralık başında Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidiyor
Beşiktaş, basında çıkan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un ertelendiği haberlerini yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada, genel kurulun en geç 2023 Aralık başında yapılacağı bildirildi.
Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın ertelendiği iddialarını yalanladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve 2023 Aralık ayında Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un yapılacağı bildirildi.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:
"Yazılı, görsel ve dijital medyada Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır.
6 Ekim 2023 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz üzere; Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı en geç aralık ayı başında gerçekleştirilecektir.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2024 yılının mayıs ayında yapılacağı yönünde medyada yer alan haberlere itibar edilmemesini; Kongre Üyelerimizden, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica eder;
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı tarihin belirlenmesi hususunda Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiğini belirtiriz."
Kaynak: Gerçek Gündem