Beşiktaş Burak Yılmaz kararını verdi

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar takımın teknik sorumluluk görevini Burak Yılmaz'ın üstleneceği duyuruldu.

Son Güncelleme:
Beşiktaş Burak Yılmaz kararını verdi

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar takımın başında Burak Yılmaz olacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar görevine Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Şenol Güneş'in ayrılığının ardından Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı ilk maçta İstanbulspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Son Güncelleme:
FİFA'dan Samsunspor'a transfer yasağı FİFA'dan Samsunspor'a transfer yasağı
Zehir gibi hafızanın sırrı bu besinde! Tükettiğiniz anda beyne etki ediyor... Zehir gibi hafızanın sırrı bu besinde! Tükettiğiniz anda beyne etki ediyor...
Melissa Vargas 'memleketi' Malatya'yı ziyaret etti Melissa Vargas 'memleketi' Malatya'yı ziyaret etti
Beklenmiyordu.. Muğla'ya büyük göç başladı: Valizini kapan geliyor işte nedeni... Beklenmiyordu.. Muğla'ya büyük göç başladı: Valizini kapan geliyor işte nedeni...
PFDK'dan Ali Koç'a hem para hem mahrumiyet cezası PFDK'dan Ali Koç'a hem para hem mahrumiyet cezası
EURO 2032'nin ortak ev sahibi Türkiye oldu! EURO 2032'nin ortak ev sahibi Türkiye oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Döviz hesabı olanlar şaşkın: Bu sınırın üzerinde doları olanlar için bankalardan yeni uygulama Döviz hesabı olanlar şaşkın: Bu sınırın üzerinde doları olanlar için bankalardan yeni uygulama
Finans uzmanından yatırımcılara uyarı: İşte patlama yapması beklenen 20 hisse Finans uzmanından yatırımcılara uyarı: İşte patlama yapması beklenen 20 hisse
Son yılların en dikkat çeken anketi: Erdoğan'ı geçen isim dikkat çekti! Son yılların en dikkat çeken anketi: Erdoğan'ı geçen isim dikkat çekti!
Konut satışında yeni dönem: 1 Kasım'da başlıyor Konut satışında yeni dönem: 1 Kasım'da başlıyor
Kedicikler itiraf etti, Adnan Oktar'ın yaptığı eziyetlerin listesi ortaya çıktı! Kedicikler itiraf etti, Adnan Oktar'ın yaptığı eziyetlerin listesi ortaya çıktı!