FİFA'dan Samsunspor'a transfer yasağı

FIFA, Samsunspor'un eski futbolcusu Arvydas Novikovas'ın alacaklarının zamanında ödenmediği iddiasıyla kırmızı beyazlı kulübe iki dönem transfer yasağı verdi.

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FİFA'dan Samsunspor'a transfer yasağı

Trendyol Süper Lig ekibi Yılport Samsunspor'a FIFA tarafından iki dönem transfer yasağı verildi. Yasağın 2023-2024 Futbol sezonu kış ve 2024-2025 futbol sezonu yaz transfer dönemlerini kapsadığı belirtildi.

Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, eski futbolcuları Arvydas Novikovas ile alacaklarına dair anlaşma sağlandığını ve Litvanyalı oyuncuya taahhüt süreci için ödeme yapıldığı vurgulanarak, FIFA'nın bilgilendirilmesi konusunda karşı tarafça eksiklik meydana geldiği ifade edildi.

Samsunspor'un duyurusu şöyle:

"Karşılıklı anlaşmamıza ve karşı tarafa ödemenin tamamını taahhüt süresi içerisinde ödememize rağmen; FIFA aleyhimize karar vermiş ve başvurumuzu kötü bir niyetle reddederek kulübümüze iki dönem transfer yasağı uygulamıştı. İlgili yanlış kararın düzeltilmesine ilişkin olarak; CAS nezdinde hukuki girişimlerimiz ağustos ayı başında başlatılmış olup, İsviçre'deki FIFA ve CAS avukatlarımız nezdinde ilgili transfer yasağının kaldırılması için tüm hukuki çalışmalar özenle yapılmaktadır. Benzen haksız cezaların CAS tarafından kaldırıldığına yönelik birçok emsal karar hukukçularımız tarafından değerlendirilmekte ve kulüplerin lehine sonuçlandığı görülmektedir. Aralık 2023 sonuna kadar alınacak kararın lehimize sonuçlanacağı yönündeki inancımız tamdır."

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