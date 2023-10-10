Melissa Vargas 'memleketi' Malatya'yı ziyaret etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas, Malatya’ya gitti. Yeni Malatyaspor taraftar grubunun kaşkol hediye ettiği Vargas için "Memleketine hoş geldin" yazılı pankart açıldı.

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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile özel uçakla Malatya'ya gelen Vargas, Malatya Havalimanı'nda Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fikret Vurucu ve beraberindeki heyet ile bir grup çocuk tarafından karşılandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kaptanı Abdullah Akgün, Vargas'a çiçek takdim etti. Daha sonra Vargas, çocukların top ve formalarını imzaladı.

‘MEMLEKETİNE HOŞGELDİN’ PANKARTI

Yeni Malatyaspor taraftar grubunun kaşkol hediye ettiği Vargas için "Memleketine hoş geldin" yazılı pankart açıldı. TVF Başkanı Üstündağ ile Vargas daha sonra Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Yazıcı, Vargas ve Üstündağ'a kayısı ve Arslantepe Höyüğü'nde çıkarılan eserlerin replikalarından yapılan plaket takdim ederken, Üstündağ ise Yazıcı'ya Türkiye Voleybol Federasyonu plaketi ile Vargas'ın imzalı formasını sundu.

Kaynak: AA

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Melissa Vargas A Milli Kadın Voleybol Takımı Malatya
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