UEFA Avrupa Ligi'nde Eşleşmeler Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde ilk karşılaşmalar 10 Nisan’da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Eşleşmeler Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu karşılaşmalarının sona ermesiyle, çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe’nin İskoçya temsilcisi Rangers’a elenmesiyle Avrupa arenasında hiç temsilcimiz kalmamıştı.

Son 16 turunda rakiplerini eleyen Athletic Bilbao, Eintracht Frankfurt, Lazio, Bodo/Glimt, Lyon, Manchester United, Tottenham ve Rangers çeyrek finale yükelen takımlar oldu.

Çeyrek final eşleşmeleri söyle oldu:

Tottenham - Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt - Lazio, Rangers - Athletic Bilbao ve Lyon - Manchester United

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ilk maçları 10 Nisan’da, rövanş karşılaşmaları ise 17 Nisan’da oynanacak.

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Kaynak: DHA

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