Sarı Lacivertliler Penaltılarda Yıkıldı! Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligine Veda Etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında İskoçya ekibi Rangers'a deplasmanda konuk oldu. Fenerbahçe penaltılarda Rangers'a karşı kaybederek UEFA Avrupa Ligine veda etti.

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Sarı Lacivertliler Penaltılarda Yıkıldı! Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligine Veda Etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İskoçya'nın Rangers takımı ile karşı karşıya geldi. Ibrox Stadı'nda saat 23.00'te oynanan maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetti.

Fenerbahçe 45. ve 73. dakikalarda Sebastian Szymanski’in attığı gollerle Rangers karşısında 2-0 öne geçti. 90 dakikası Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlanan maçta 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynandı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NE VEDA ETTİ

Toplamda 3-3 eşitlik uzatmalarda da bozulmadı ve seri penaltılara geçildi. Fenerbahçe seri penaltılarda Rangers’e 3-2 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti.

Kaynak: ANKA

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