Trabzonspor Resmen Açıkladı! Fatih Tekke ile 4.5 Yıllık İmza

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Anlaşmanın detaylarına göre Tekke ve ekibine yıllık 30 milyon TL garanti ücret ödeneceği ve bu bedelin artışı bir önceki sezon tutarına göre yüzde 20 oranında artırılacak.

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Trabzonspor Resmen Açıkladı! Fatih Tekke ile 4.5 Yıllık İmza

Trabzonspor teknik direktör Fatih Tekke ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladığını resmen Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Resmen Açıkladı! Fatih Tekke ile 4.5 Yıllık İmza - Resim : 1

Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fatih Tekke ve ekibi ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre;

Sayın Tekke ve ekibine, yıllık 30.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Her sezon için garanti ücret artışı, bir önceki sezondaki tutarın %20 oranında arttırılması suretiyle uygulanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Fatih Tekke'den Trabzonspor'a Tarihi İmzaFatih Tekke'den Trabzonspor'a Tarihi İmzaSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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