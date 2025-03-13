Trabzonspor Resmen Açıkladı! Fatih Tekke ile 4.5 Yıllık İmza
Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Anlaşmanın detaylarına göre Tekke ve ekibine yıllık 30 milyon TL garanti ücret ödeneceği ve bu bedelin artışı bir önceki sezon tutarına göre yüzde 20 oranında artırılacak.
Trabzonspor teknik direktör Fatih Tekke ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladığını resmen Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fatih Tekke ve ekibi ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre;
Sayın Tekke ve ekibine, yıllık 30.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Her sezon için garanti ücret artışı, bir önceki sezondaki tutarın %20 oranında arttırılması suretiyle uygulanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: