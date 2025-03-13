Adı Fener, Soyadı Bahçe! Duyan İnanamıyor

Türkiye’de futbol tutkusu zaman zaman çılgınlık evresine gelirken, bir vatandaşın oğluna verdiği isim duyanları gülümsetiyor.

Fenerbahçe taraftarı olan Şeref Bahçe isimli vatandaş, 1984-1985 sezonunda tuttuğu takımın şampiyon olmasıyla sevincini çok farklı bir şekilde yaşadı.

Şeref Bahçe, o yıl doğan oğluna Fener ismini verirken, oluşan ad soyad kombinasyonu Fener Bahçe oldu.

'ALLAH RAZI OLSUN BABAMDAN'

Babasına bu ismi kendisine verdiği için teşekkür eden Fener Bahçe, "Gurur duyuyorum, sevinçliyim ama İstanbul hayalim vardı, oraya gidemedim. En büyük hayalim Fenerbahçe-Galatasaray derbisi izlemek. Diğer takımları da seviyoruz ama en büyük hastalığım Fenerbahçe. Babam fanatik Fenerbahçeliydi ben de onun yolundan gidiyorum. İyi ki Fenerbahçeliyim Allah razı olsun babamdan” diyerek babasına teşekkürlerini sundu.

Adının Fener Bahçe olduğu için bazı insanların güldüğünü bazılarının ise şaşırdığını belirten vatandaş, “İyiyim, mutluyum, her şeyden önemlisi Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe benim ailem. Çocuklarımdan, anamdan, babamdan, kardeşlerimden ayırmıyorum. Fenerbahçe maçı olduğu zaman evde tek başıma oluyorum. Maçları bu şekilde izliyorum” dedi.

Kaynak: AA