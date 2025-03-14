PFDK Mourinho Kararını Açıkladı
PFDK Fenerbahçe teknik direktörü ve Galatasaray kalecisi Günay Güvenç hakkındaki kararını açıkladı. Mourinho hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.
Süper Lig’in 27’inci haftasının noktalanmasının ardından "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" yaptığı iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Fenerbahçe teknik direktörü hakkında karar çıktı.
PFDK Fenerbahçe teknik direktörü hakkındaki kararını açıkladı. Kararda, ceza tayinine yer olmadığı bildirildi.
Alanyaspor karşılaşmasının devre arasında rakip takımın sportif direktörüne hakaret ettiği gerekçesiyle kurula sevk edilen Galatasaray kalecisi Günay Güvenç’e de 1 maç men cezası verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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