Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho UEFA ve VAR'a Ateş Püskürdü

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nin son 16 turunda İskoçya ekibi Rangers’a penaltılarla elendi. Sarı-lacivertli ekini teknik direktörü Jose Mourinho karşılaşmanın ardından çok sert açıklamalarda bulundu.

Sözlerinin başında takımıyla gurur duyduğunu söyleyen Portekizli teknik adam, sözlerinin devamında UEFA’ya tepki gösterdi. Mourinho, “Umuyorum UEFA cezalandırmıyordur beni. Kafamdan geçenleri dile getiremem, ceza alırım. Bugün olanlar, Budapeşte'nin sonucu değildir. Sıradan şeylerdir. United maçı, penaltılar, bugün olanlar... VAR hakemi dünyanın en iyilerinden biri deniyor, Van Bokel. Ben bir hayal kuruyordum, 5 kez başarmıştım ama oyuncularım ilk kez kazanacaktı” dedi.

Açıklamasının devamında VAR hakemine tepki göstermeyi sürdüren Mourinho, "Bu akşam VAR'ın kötü uyku çekeceğini düşünmüyorum. Sakince, yemeğini yedikten sonra uyuyacaktır. Milli maçlarda büyük bir maçta görev alacaktır ama bizim kaybımız büyük, hayallerimizi kaybettik bugün. Bunu çok haksız olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi