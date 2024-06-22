Türkiye-Portekiz maçının ardından konuşan Yunus Akgün: 'Bu maçı unutmak istiyoruz'

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kanat oyuncusu Yunus Akgün, 3-0'lık Portekiz mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Portekiz maçının ardından konuşan Yunus Akgün: 'Bu maçı unutmak istiyoruz'

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olan A Milli Takımımızda kanat oyuncusu Yunus Akgün, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

"HER ŞEY BİZİM ELİMİZDEN, KAZANDIĞIMIZDA GRUPTAN ÇIKACAĞIZ"

Çok üzgün olduklarını ve şanssız goller yediklerini vurgulayan Yunus, şöyle konuştu:

"Zaman zaman istediklerimizi yaptık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek, farklı bir maç olabilirdi. Şanssız goller yedik. Portekiz iyi takım, cezalandırıyor. Bu maçı unutmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde, kazandığımızda gruptan çıkacağız. Soyunma odasında hocamız ve Hakan ağabey konuştu. Biten bir şey yok, taraftarlarımız desteğini eksik etmesin."

Etiketler
Euro 2024 A Milli Takım
Patlıcan kızartırken denemeniz gereken tüyo: Yağ çekmesi duruyor Patlıcan kızartırken denemeniz gereken tüyo: Yağ çekmesi duruyor
Sahaya atlayan minik taraftar, Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektirdi Sahaya atlayan minik taraftar, Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektirdi
Limon kabuklarını çöpe atmayın! Limon kabuklarını değerlendirmenin 5 yolu Limon kabuklarını çöpe atmayın! Limon kabuklarını değerlendirmenin 5 yolu
Türkiye-Portekiz maçı sonrası Montella'dan Arda Güler açıklaması Türkiye-Portekiz maçı sonrası Montella'dan Arda Güler açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Buse Terim tek başına tatile çıktı: Pozlarıyla gündem oldu Buse Terim tek başına tatile çıktı: Pozlarıyla gündem oldu
10 yıllık evlilik tek celsede bitti 10 yıllık evlilik tek celsede bitti
Peş peşe açıklamalar: CHP lideri Özel, Kayseri'deki saldırıya 'acizlik' dedi, MHP'liler saldırıya geçti CHP lideri Özel, Kayseri'deki saldırıya 'acizlik' dedi, MHP'liler saldırıya geçti
1 Temmuz’da başlıyor: Banka kredisi çekmek istemeyen ona başvuracak! İşte şartları... Banka kredisi çekmek istemeyen ona başvuracak! İşte şartları...
Ünlü peynir markasının ürünlerinde zararlı madde tespit edildi! Toplatma kararı alındı! Ünlü peynir markasının ürünlerinde zararlı madde tespit edildi!