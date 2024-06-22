Türkiye-Portekiz maçının ardından konuşan Yunus Akgün: 'Bu maçı unutmak istiyoruz'

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olan A Milli Takımımızda kanat oyuncusu Yunus Akgün, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

"HER ŞEY BİZİM ELİMİZDEN, KAZANDIĞIMIZDA GRUPTAN ÇIKACAĞIZ"

Çok üzgün olduklarını ve şanssız goller yediklerini vurgulayan Yunus, şöyle konuştu:

"Zaman zaman istediklerimizi yaptık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek, farklı bir maç olabilirdi. Şanssız goller yedik. Portekiz iyi takım, cezalandırıyor. Bu maçı unutmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde, kazandığımızda gruptan çıkacağız. Soyunma odasında hocamız ve Hakan ağabey konuştu. Biten bir şey yok, taraftarlarımız desteğini eksik etmesin."