Sahaya atlayan minik taraftar, Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektirdi

EURO 2024 Türkiye-Portekiz maçının oynandığı esnada sahaya giren minik taraftar, Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektirdi.

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Sahaya atlayan minik taraftar, Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektirdi

Türkiye - Portekiz karşılaşmasında küçük bir taraftar, Portekiz’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çekilmek için maç oynanırken sahaya girdi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz, BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın 68. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

Tribünden sahaya giren küçük bir taraftar, koşarak orta sahada bulunan Portekiz’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun yanına gitti.

Ronaldo çocuğun isteğini kırmadı ve onunla fotoğraf çekildi. Daha sonra çocuk güvenlik görevlilerine yakalanmamak için koşarak saha dışına gitmek isterken görevliler çocuğu yakalayıp öyle çıkardı.

Kaynak: AA

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Futbol Cristiano Ronaldo Euro 2024
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