Türkiye-Portekiz maçı sonrası Montella'dan Arda Güler açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Türkiye'nin 3-0 mağlup olduğu Portekiz maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sakatlığı nedeniyle yedek başlattı Arda Güler'i neden oyuna aldığına açıklık getiren Montella, Altay Bayındır ve İsmail Yüksek tercihlerine de değindi.

Türkiye-Portekiz maçı sonrası Montella'dan Arda Güler açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Türkiye'nin 3-0 mağlup olduğu Portekiz maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sakatlığı nedeniyle yedek başlattı Arda Güler'i neden oyuna aldığına açıklık getiren Montella, Altay Bayındır ve İsmail Yüksek tercihlerine de değindi.

Vincenzo Montella şöyle konuştu:

"İLK 20 DAKİKA BİZ DAHA İYİYDİK"

"Genel olarak fena bir maç oynadığımızı düşünmüyorum. İlk 20 dakika biz daha iyiydik. Böyle maçlarda ilk dakikalarda golü bulmazsanız sonra daha zor oluyor.

ALTAY BAYINDIR KARARI

3 kalecimiz de çok iyi. Altay; İtalya, Galler ve Almanya maçlarında çok iyiydi. Biz bu sabah sakatlıkla uyandık, bu yüzden böyle bir karar aldık.

"SONUÇLAR KÖTÜ OLUNCA İLK DÜŞMAN HOCA OLUR"

Sonuçlar kötü olunca ilk düşman milli takım hocası oluyor bunun farkındayım. Karar verirken bildiklerimi uyguluyorum.

İSMAİL YÜKSEK

İsmail büyük bir sakatlıktan geliyor. Hazır değil derken 90 dakika çıkarmaya hazır değil. Bu yüzden zaman verdik.

ARDA GÜLER TERCİHİ

Arda konusunda gerçekten üzgünüm. Arda gerçekten yorgundu ve sakatlık riski vardı. Hatta maça almasam mı diye düşündüm. Bir gol atarız düşüncesiyle onu oyuna aldım.

"ÖZ GÜVENİMİZ EKSİLMEDİ, DEVAM"

Yolumuz daha uzun. Birbirimize güveniyoruz. O yüzden öz güvenimiz hiçbir şekilde eksilmedi, devam."

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