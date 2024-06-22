FIVB Milletler Ligi'nde finalin adı belli oldu

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) Japonya, yarı final maçında Brezilya'yı 3-2 yenerek finalde İtalya'nın rakibi oldu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Japonya, dünya sıralamasında 1 numara olan Brezilya'yı 26-24, 20-25, 25-21, 22-25 ve 15-12'lik setlerle 3-2 mağlup etti.

Japonya, finalde yarın TSİ 16.30'da İtalya'yla şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Brezilya ise Polonya'yla TSİ 13.00'te üçüncülük maçı oynayacak.