Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı eledi

MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı penaltı atışları sonucunda eleyerek Türkiye Kupası Çeyrek Finali'ne yükseldi.

Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı eledi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ev sahibi MKE Ankaragücü, 12'nci dakikada Sowe'un golüyle öne geçti. Chatzigiovanis ortasında arka direkteki Emre Kılınç topu kale sahası önündeki Sowe'a çevirdi. Sowe vuruşunda top ağlara gitti.

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