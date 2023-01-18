Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da şampiyon

Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da düzenlenen J300 Traralgon Turnuvası'nda şampiyon oldu.

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Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da şampiyon

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avustralya Açık Gençler'de mücadele edecek Melisa Ercan, J300 Traralgon Turnuvası'na katıldı.

Finalde, ITF gençler 23 numarası Rus Mirra Andreeva'yı 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenen Melisa Ercan, organizasyonu şampiyon tamamladı.

Kaynak: AA

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