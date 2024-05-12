Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası'na damga vurdu

Türkiye, 40'tan fazla ülkeden 520 sporcunun mücadele ettiği Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda, 2 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya ile büyük bir başarı elde etti. Milli para tekvandocularımız da 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak toplamda 16 madalyaya imza attı.

Şampiyonanın son gününde tatamiye çıkan milli sporcumuz Emre Kutalmış Ateşli, bronz madalya alarak milli takımın başarısına katkıda bulundu.

GENEL SIRALAMADA ZİRVEDEYİZ

Millilerimiz, elde ettiği bu madalyalarla birlikte şampiyonayı genel sıralamada da zirvede tamamlayarak Avrupa şampiyonalarında üst üste ikinci kez takım halinde birincilik unvanını kazandı.

TARİHİ BAŞARI

İlk kez 1976 yılında düzenlenen ve 26'ncısı bu yıl gerçekleştirilen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 8'nci kez takım halinde şampiyon olmayı başardı ve bu alandaki hakimiyetini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Madalya kazanan sporcuların isimleri şu şekilde:

Tekvando:

Altın: Furkan Ubeyde Çamoğlu (54 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo)

Gümüş: Hakan Reçber (63 kilo), Merve Dinçel Kavurat (49 kilo), Zeynep Taşkın (53 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş Aydın (+73 kilo)

Bronz: Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)

Para tekvando:

Altın: Gamze Gürdal (K44 57 kilo)

Gümüş: Meryem Betül Çavdar (K44 52 kilo), Ali Can Özcan (K44 58 kilo), Mahmut Bozteke (K44 63 kilo), Fatih Çelik (K44 70 kilo)

Bronz: Nurcihan Ekinci (K44 47 kilo), Lütfiye Özdağ (K44 52 kilo), Sümeyye Özcan (K44 57 kilo)

Kaynak: AA