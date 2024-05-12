Galatasaray ve Fenerbahçe son iki haftaya şampiyonluk umutlarıyla giriyor

Trendyol Süper Lig'in 36. haftası heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Lider Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 yenerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, Fenerbahçe de Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek puan farkını kapatmaya çalıştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe son iki haftaya şampiyonluk umutlarıyla giriyor

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 yenerek şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam etti. Fenerbahçe ise Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek puan farkını kapatmaya çalıştı. Bu sonuçlarla Galatasaray 99 puana yükselirken, Fenerbahçe 93 puana ulaştı. Şampiyonluk son iki haftaya kaldı.

Galatasaray, Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanında zorlu bir maça çıktı. Mücadeleyi 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, puanını 99'a yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Fenerbahçe ise Kadıköy'de Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 93'e çıkardı ve Galatasaray'a yaklaştı.

Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek zirve yolunda güçlü adımlar attı Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek zirve yolunda güçlü adımlar attı
Trabzonspor, İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti Trabzonspor, İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti
Kelle paçadan çok daha ucuz ve daha faydalı çıktı! Şimdilerde yok satıyor Kelle paçadan çok daha ucuz ve daha faydalı çıktı! Şimdilerde yok satıyor
Kanal D'den beklenmedik hamle. Arka Sokaklar'a katılan yeni oyuncu duyuruldu Kanal D'den beklenmedik hamle. Arka Sokaklar'a katılan yeni oyuncu duyuruldu
ÇOK OKUNANLAR
Satıcısı açıkladı: Sıfır otomobilde 250 bin TL indirim fırsatı Sıfır otomobilde 250 bin TL indirim fırsatı
İddia I AKP, torpil için sınavı iptal etti: Yetmedi dekan görevinden alındı AKP, torpil için sınavı iptal etti: Yetmedi dekan görevinden alındı
Aksaray'da üretilip kapış kapış satılıyor: Almanya ve Rusya ilaç yapıyor Aksaray'da üretilip kapış kapış satılıyor: Almanya ve Rusya ilaç yapıyor
Yeşil fasulyenin daha iyi pişmesi için tencereye 1 kaşık eklenmeliymiş Yeşil fasulyenin daha iyi pişmesi için tencereye 1 kaşık eklenmeliymiş
Son ankette dikkat çeken sonuçlar: Eğer emekli maaşlarına zam yapılsaydı, AKP birinci olur muydu? Emekli maaşlarına zam yapılsaydı, AKP birinci olur muydu?