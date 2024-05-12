Galatasaray ve Fenerbahçe son iki haftaya şampiyonluk umutlarıyla giriyor

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 yenerek şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam etti. Fenerbahçe ise Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek puan farkını kapatmaya çalıştı. Bu sonuçlarla Galatasaray 99 puana yükselirken, Fenerbahçe 93 puana ulaştı. Şampiyonluk son iki haftaya kaldı.

Galatasaray, Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanında zorlu bir maça çıktı. Mücadeleyi 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, puanını 99'a yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Fenerbahçe ise Kadıköy'de Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 93'e çıkardı ve Galatasaray'a yaklaştı.