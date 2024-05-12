Trabzonspor, İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti

Trabzonspor, Papara Park'ta İstanbulspor'u Anthony Nwakaeme'nin iki golü ve Berat Özdemir'in attığı golle 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 81'e yükselten Trabzonspor, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Maçın Özeti:

6. Dakika: Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'u öne geçirdi. Visca'nın pasında Nwakaeme, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi.

7. Dakika: Nwakaeme yine gol attı. Bu kez Bardhi'nin pasında Nwakaeme, topla buluştu ve golü attı.

49. Dakika: Berat Özdemir, skoru 3-0 yaptı. Visca'nın pasında Özdemir, sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

Maçın İstatistikleri:

Trabzonspor: %61 top hakimiyeti, 16 şut, 8 isabetli şut, 3 gol

İstanbulspor: %39 top hakimiyeti, 5 şut, 1 isabetli şut

Maç Sonrası Açıklamalar:

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Bugün çok iyi bir oyun oynadık. Rakibimiz karşısında dominanttık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Zirve yolunda önemli bir adım attık."

İstanbulspor Teknik Direktörü İsmail Çoban: "Trabzonspor'a karşı iyi bir oyun oynadık ama ne yazık ki goller atamadık. Bu yenilgiden ders çıkarmamız gerekiyor."