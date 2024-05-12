Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Ülker Stadyumu'nda Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Ülker Stadyumu'nda konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u Michy Batshuayi, Alexander Djiku ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle 3-0 mağlup etti.
Maçın Özeti:
18. Dakika: Michy Batshuayi, Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Tadic'in pasında Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi.
43. Dakika: Alexander Djiku farkı ikiye çıkardı. Tadic'in köşe vuruşunu Djiku kafa vuruşuyla gole çevirdi.
59. Dakika: Çağlar Söyüncü, skoru 3-0 yaptı. Szymanski'nin ortasında Çağlar Söyüncü topla buluştu ve topu ağlara gönderdi.
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