Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Ülker Stadyumu'nda Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

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Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Ülker Stadyumu'nda konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u Michy Batshuayi, Alexander Djiku ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle 3-0 mağlup etti.

Maçın Özeti:

18. Dakika: Michy Batshuayi, Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Tadic'in pasında Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi.

43. Dakika: Alexander Djiku farkı ikiye çıkardı. Tadic'in köşe vuruşunu Djiku kafa vuruşuyla gole çevirdi.

59. Dakika: Çağlar Söyüncü, skoru 3-0 yaptı. Szymanski'nin ortasında Çağlar Söyüncü topla buluştu ve topu ağlara gönderdi.

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