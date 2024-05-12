Novak Djokovic, Roma Açık'tan çeyrek finalde veda etti

Dünya 1 numarası Novak Djokovic, 10 Mayıs 2024 tarihinde 3. turda Şilili rakibi Alejandro Tabilo'ya 2-0 (6-2, 6-3) setlerle yenilerek turnuvaya veda etti.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 81'incisi düzenlenen turnuvaya tek erkekler kategorisinde 3. tur müsabakalarıyla devam edildi.

Roma Açık'ta günün sürprizi, daha önce burada 6 kez mutlu sona ulaşan dünya 1 numarası Djokovic’in turnuvaya erken veda etmesiyle yaşandı.

Merkez Kort'ta Şilili rakibi Tabilo ile karşılaşan Djokovic, 1 saat 7 dakika süren maçı, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

Maçın ardından Merkez Kort'taki bazı seyircilerin, Djokovic'i ıslıkladığı görüldü.

Djokovic bu turnuvayı 6 kez kazanmıştı ve son 9 senenin 8'inde finale yükselmeyi başarmıştı. Ayrıca bu yıl 2. turda Fransız raket Corentin Moutet'i yendiği maç sonrasında bir izleyicinin çantasından düşen su termosunun kafasına isabet etmesiyle de gündeme gelmişti.

Kaynak: AA