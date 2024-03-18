Türk Milli Takımları'nın yeni formaları tanıtıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli takımların yeni formasını tanıttı. Tasarımlarda 1923 yılında ilk milli maçta giyilen formadan esinlenildi.

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Türk Milli Takımları'nın yeni formaları tanıtıldı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyeceği belli oldu. TFF'nin resmi internet ortamında yaptığı açıklama ile milli takımların bu yıl giyecekleri formalar tanıtıldı.

TFF'den ilgili olarak yapılan açıklamada, “Türkiye milli takımlarının yeni sezon formaları, Türk futbolunun geleneksel değerleri ve modern satırların bir araya getirilmesiyle, milli takımın yeni bir adım periyodu atmasını simgeliyor.

1923 yılında ilk milli maçta giyilen formadan esinlenerek tasarlanmış iç saha formasının ön kısmındaki dikkat kırmızı bant, eğimli üst kısmı ve özel baskıları, sporcuların geçmiş 100 yıllık gururunu taşımasını simgeliyor. Deplasman formasının kırmızı tonu, Al Sancak'ın renklerine sadık kalırken, formanın kalp bölgesinde yer alan armayı öne çıkarıyor. Forma arkaların bölümünde bulunan "Türkiye" yazısı ise genç sporculara ilham vererek, milli takım gücünü canlandırıyor ve tek yürek olmayı harekete geçirebiliyorsunuz” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan formalar 21 Mart itibarıyla piyasaya sürülüyor. Ayrıca 22 Mart Cuma günü oynanacak Macaristan karşılaşmasında, A Milli Takım oyuncularının formaları ilk kez giyilecek.

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