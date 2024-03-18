Fenerbahçe 'olağanüstü' toplanıyor: Ligden çekilme de gündemde
Fenerbahçe Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı.
Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti.
Ancak maçtan sonra yaşananlar karşılaşmanın önüne geçti.
Maç sonrası sahaya giren bir Trabzonspor taraftarının Fenerbahçeli futbolcuların sevinç gösterisi yaptığı alana doğru koşması sonrası saha karıştı. Taraftarların sahaya inmesi ile başlayan arbeye güvenlik güçleri müdahale ederken sarı lacivertli futbolcular, zorluk içinde soyunma odasına gitti.
FENERBAHÇE'DE OLAĞANÜSTÜ KURUL KARARI
Yaşananların ardından Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu bugün toplandı.
Toplantıda Olağanüstü Genel Kurul kararı alınırken; kurulda ligden çekilmenin de değerlendirileceği belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada toplantı tutanağı şöyle yayınlandı:
"Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. 1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu’nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına; toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine karar vermiştir.
Gündem: 1- Açılış,
2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Saygı Duruşu,
4- İstiklal Marşı,
5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig’den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,
6- Kapanış."