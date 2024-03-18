Metin Tekin'den Trabzonspor yorumu: Görünce tamamen Fenerbahçeli oldum

Metin Tekin'in Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu. Vole adlı sosyal medya kanalında değerlendirmelerde bulunan Tekin, yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Oluşturulan gergin ortamla mücadelenin seyrinin değiştiğini belirten Tekin, söz konusu olayların maçın gidişatını etkilediğini ve böylelikle skorun 2-2'ye geldiğini söyledi.

"Nasıl 2-2 olduğunu gördüm, tamamen Fenerbahçeli oldum" diyen Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Beşiktaşlıyım. Maçın nasıl 2-2 olduğunu görünce tamamen Fenerbahçeli oldum. Ben çünkü spor severim, futbol severim. Onun yenmesini istedim. Oradaki haksızlığa uğrayan 11 tane çocuğun yenmesini istedim. Ötekileri, Trabzon’un değil. Ben sonuna kadar Fenerbahçe kazansın istedim. O ortam yaratıldı ya. 2-2'lik skor futbol dışı ortamlarla yaratıldı. Kabul edelim. Trabzonlular kızacak belki ama futbol dışı bir ortam bir gerginlik yaratılarak 2-2'ye geldi maç. Buna da hakem izin verdi. O oyunu yöneten kişi izin verdi bunun olmasına."