Metin Tekin'den Trabzonspor yorumu: Görünce tamamen Fenerbahçeli oldum

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Metin Tekin, olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla ilgili, "Futbol dışı bir gerginlik yaratıldı. Nasıl 2-2 olduğunu gördüm, tamamen Fenerbahçeli oldum" dedi.

Metin Tekin'den Trabzonspor yorumu: Görünce tamamen Fenerbahçeli oldum

Metin Tekin'in Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu. Vole adlı sosyal medya kanalında değerlendirmelerde bulunan Tekin, yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Oluşturulan gergin ortamla mücadelenin seyrinin değiştiğini belirten Tekin, söz konusu olayların maçın gidişatını etkilediğini ve böylelikle skorun 2-2'ye geldiğini söyledi.

"Nasıl 2-2 olduğunu gördüm, tamamen Fenerbahçeli oldum" diyen Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Beşiktaşlıyım. Maçın nasıl 2-2 olduğunu görünce tamamen Fenerbahçeli oldum. Ben çünkü spor severim, futbol severim. Onun yenmesini istedim. Oradaki haksızlığa uğrayan 11 tane çocuğun yenmesini istedim. Ötekileri, Trabzon’un değil. Ben sonuna kadar Fenerbahçe kazansın istedim. O ortam yaratıldı ya. 2-2'lik skor futbol dışı ortamlarla yaratıldı. Kabul edelim. Trabzonlular kızacak belki ama futbol dışı bir ortam bir gerginlik yaratılarak 2-2'ye geldi maç. Buna da hakem izin verdi. O oyunu yöneten kişi izin verdi bunun olmasına."

Etiketler
Trabzonspor Fenerbahçe
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha
Bahar geldi ancak açmayan çiçekler var! Çiçeklerin hızlı açmasını sağlayan tüyo Bahar geldi ancak açmayan çiçekler var! Çiçeklerin hızlı açmasını sağlayan tüyo
Ben Bu Cihana Sığmazam'da veda! ATV'den apar topar yollarını ayırdı Ben Bu Cihana Sığmazam'da veda! ATV'den apar topar yollarını ayırdı
Samsunspor, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylara tepki gösterdi: Endişe duymaktayız Samsunspor, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylara tepki gösterdi: Endişe duymaktayız
ÇOK OKUNANLAR
CHP açık ara önde götürüyor: 3 büyükşehirde yerel seçim anketi sonuçları 3 büyükşehirde yerel seçim anketi sonuçları
İstanbul'da seçime 13 gün kala dikkat çeken anket: Yarışta İmamoğlu mu yoksa Kurum mu önde? İstanbul için dikkat çeken anket: Yarışta İmamoğlu mu yoksa Kurum mu önde?
İslam Memiş çarşamba gününü işaret etti: 'Gerileyecek' İslam Memiş çarşamba gününü işaret etti: 'Gerileyecek'
Dikkat çeken paylaşım; AKP'ye yakın iş insanlarının dolar kuru beklentisini açıkladı: Dolar kurunun yönü neresi? AKP'ye yakın iş insanlarının dolar kuru beklentisini açıkladı
Yönünü aşağı çevirdi, uzmanı açıkladı: Borsa İstanbul neden düşüşe geçti? Borsa İstanbul neden düşüşe geçti?