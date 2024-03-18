Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'in güçlü ekibi yakın ilgi gösteriyor.

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha

Süper Lig ve Konferans Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de takımın en önemli parçalarından olan Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den bir talip daha çıktı.

Son zamanlarda adı sık sık transfer dedikodularıyla gündeme gelen Ferdi Kadıoğlu'nun Arsenal, Wolves ve Napoli'nin ardından bir talibi daha var.

TOTTENHAM KADIOĞLU'NA TALİP

TeamTalk'ta yer alan habere göre, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, Ferdi Kadıoğlu'na yakın ilgi gösteriyor.

Haberde Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou'nun hem Udogie hem de Porro ile rekabet edecek bir futbolcu istediği belirtildi.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Tottenham'ın ise Ferdi Kadıoğlu'nu listesine aldığı belirtiliyor.

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